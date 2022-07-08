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Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2021 г.

Политика Материалы 8 июля 2022 19:59
Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2021 г.

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана за 2021 год.

Учитывая решение Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда по отчету, подготовленному в связи с исполнением бюджета фонда на 2021 год в соответствии с «Положением о Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики», утвержденным указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2000 года № 434, и «Правилами составления и исполнения программы ежегодных доходов и расходов (бюджета) Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики», утвержденными указом Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2001 года № 579, и заключение международной аудиторской организации о финансовой деятельности Фонда, постановляю:

утвердить исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2021 год так, как указано ниже, с доходами 15 985 652,3 тысячи манатов, расходами 11 382 683,9 тысячи манатов, или на уровне 199,8 процента по доходам и 92,9 процента по расходам относительно предусмотренного бюджетом Фонда на 2021 год:

Порядковый №

Показатели

в тысячах манатов

Доходы итого:

15 985 652,3

в том числе:

1.

Чистые доходы, полученные от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджанской Республики (за вычетом расходов на транспортировку углеводородов, банковских расходов, расходов на таможенное оформление, независимый контроль (сервейер), маркетинг и страхование, а также за исключением доходов, приходящихся на инвестиции или долевое участие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в проектах, в которых она является инвестором, пайщиком или партнером)

11 894 606,9

2.

Поакровые платежи, выплачиваемые инвесторами за использование контрактной площади в связи с разработкой углеводородных ресурсов

5 283,6

3.

Доходы, полученные от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджанской Республики

21 382,3

4.

Доходы от размещения и управления валютными активами Государственного нефтяного фонда

3 287 434,2

5.

Бонусы, выплачиваемые инвесторами в связи с подписанием или исполнением нефтегазовых соглашений

776 945,3

Расходы, всего:

11 382 683,9

в том числе:

1.

Верхний предел трансферта в государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2021 год

11 350 000,0

2.

Финансирование «Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы»

10 208,9

3.

Расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики

22 475,0
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