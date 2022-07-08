Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана за 2021 год.
Учитывая решение Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда по отчету, подготовленному в связи с исполнением бюджета фонда на 2021 год в соответствии с «Положением о Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики», утвержденным указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2000 года № 434, и «Правилами составления и исполнения программы ежегодных доходов и расходов (бюджета) Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики», утвержденными указом Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2001 года № 579, и заключение международной аудиторской организации о финансовой деятельности Фонда, постановляю:
утвердить исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2021 год так, как указано ниже, с доходами 15 985 652,3 тысячи манатов, расходами 11 382 683,9 тысячи манатов, или на уровне 199,8 процента по доходам и 92,9 процента по расходам относительно предусмотренного бюджетом Фонда на 2021 год:
|
Порядковый №
|
Показатели
|
в тысячах манатов
|
Доходы итого:
|
15 985 652,3
|
в том числе:
|
1.
|
Чистые доходы, полученные от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджанской Республики (за вычетом расходов на транспортировку углеводородов, банковских расходов, расходов на таможенное оформление, независимый контроль (сервейер), маркетинг и страхование, а также за исключением доходов, приходящихся на инвестиции или долевое участие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в проектах, в которых она является инвестором, пайщиком или партнером)
|
11 894 606,9
|
2.
|
Поакровые платежи, выплачиваемые инвесторами за использование контрактной площади в связи с разработкой углеводородных ресурсов
|
5 283,6
|
3.
|
Доходы, полученные от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджанской Республики
|
21 382,3
|
4.
|
Доходы от размещения и управления валютными активами Государственного нефтяного фонда
|
3 287 434,2
|
5.
|
Бонусы, выплачиваемые инвесторами в связи с подписанием или исполнением нефтегазовых соглашений
|
776 945,3
|
Расходы, всего:
|
11 382 683,9
|
в том числе:
|
1.
|
Верхний предел трансферта в государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2021 год
|
11 350 000,0
|
2.
|
Финансирование «Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы»
|
10 208,9
|
3.
|
Расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики
|
22 475,0