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По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)

Политика Материалы 10 июля 2022 10:31
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю Гурбан байрамы семьям шехидов Отечественной войны были доставлены праздничные гостинцы.

Как передает в воскресенье Trend, представители и волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» посетили семьи шехидов в праздничный день. Им были переданы поздравления Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю Гурбан байрамы и вручены праздничные гостинцы.

По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)
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