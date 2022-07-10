По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семьям шехидов переданы праздничные гостинцы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю Гурбан байрамы семьям шехидов Отечественной войны были доставлены праздничные гостинцы.

Как передает в воскресенье Trend, представители и волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» посетили семьи шехидов в праздничный день. Им были переданы поздравления Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю Гурбан байрамы и вручены праздничные гостинцы.