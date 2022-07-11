Известный американский писатель создал Фонд культуры США-Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Нурит Грингер - американская журналистка, работающая в США, создала Американо-Азербайджанский культурный фонд.

Как сообщает Trend, этой новостью она поделилась на своей странице в Facebook.

«В июне 2022 года я посетила Азербайджан, в том числе освобожденные территории, и совершила свой визит в город Шуша. Мои статьи об этой поездке имели широкий резонанс. Сейчас же я дала старт своей новой публицистической инициативе и основала Американо-Азербайджанский культурный фонд. Цель фонда - способствовать укреплению отношений между Азербайджаном и США, с Западом в целом, путем создания культурных, художественных и документальных фильмов. Надеюсь, что многие из вас поддержат нас в этой благородной миссии», - написала Грингер.