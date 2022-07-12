Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении

БАКУ /Trend/ - Вечером 11 июля подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате принятых азербайджанской армией адекватных ответных мер огневая активность армянской стороны была подавлена, отмечается в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)