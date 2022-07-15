В Сухопутных войсках азербайджанской армии завершился курс по снайперской подготовке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился курс по снайперской подготовке, проведенный в Сухопутных войсках азербайджанской армии в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе курса военнослужащие освоили тактико-технические характеристики снайперских винтовок и усовершенствовали практические навыки по огневой подготовке.

Снайперы, продемонстрировав высокий профессионализм, успешно выполнили задачи по выбору огневой позиции, маскировке, обнаружению и уничтожению точным огнем целей, расположенных на различных расстояниях, и другие задачи, говорится в сообщении минобороны.