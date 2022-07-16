Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

БАКУ /Trend/ - C 04:00 по 04:50 16-го июля подразделения вооруженных сил Армении с нескольких позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из стрелкового оружия разного калибра позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кяльбаджарского района, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен.