Замглавы МИД России Андрей Руденко провел встречу с представителями Азербайджана и Армении

БАКУ/Trend/ - Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в Москве обсудил с экспертами Азербайджана и Армении вопросы урегулирования армяно-азербайджанских отношений, включая перспективу переговоров о мирном договоре, сообщили в МГИМО, передает Trend со ссылкой на «Вестник Кавказа».

"В Москве при содействии и координации МГИМО МИД России и Российского совета по международным делам прошла встреча экспертов Азербайджана и Армении", - сообщили в МГИМО, добавив, что во встрече принял участие замглавы МИД РФ Андрей Руденко, координаторами со стороны Баку и Еревана выступили Центр анализа международных отношений и Аналитический центр Орбели.

На встрече был обсужден комплекс вопросов урегулирования армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая проблемы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, делимитации/демаркации границы, перспективы переговоров о мирном договоре, а также гуманитарные вопросы и возможные меры по укреплению доверия между сторонами.