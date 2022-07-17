Забота государства о семьях шехидов и ветеранов войны носит постоянный характер - Мнение

БАКУ /Trend/ - Азербайджан одержал славную Победу в 44-дневной Отечественной войне 2020 года. Под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная Азербайджанская Армия освободила наши земли от оккупации. Конечно, это Победа была достигнута благодаря различным факторам и одним из них является большое внимание Вооруженным Силам.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Искандеров.

По его словам, эта политика продолжается и в послевоенный период.

«В Азербайджане семьи шехидов, инвалиды войны, ветераны, а также участники Отечественной войны всегда находятся в первом плане. Наше государство делает все возможное для семей шехидов, ветеранов, участников войны. Кроме того, ветеранам войны выдаются автомобили, решаются их социальные проблемы", - сказал он.

Депутат отметил, что указами и распоряжениями главы государства постоянно укрепляется социальная обеспеченность людей из этой категории, и в последние 4 года последовательно увеличиваются направляемые им социальные выплаты.

"В то же время по поручению Президента Ильхама Алиева программа обеспечения квартирой лиц из этой категории в 2021 году была расширена в 5 раз»,- сказал он.

Искандеров отметил, что эта политика успешно продолжается и в 2022 году.

«Например, семьям шехидов Первой и Второй карабахских войн выдано более 12 тысяч квартир. В 2021 году выдано 3000 квартир, в этом году 1500. В этих квартирах есть все условия для проживания. По поручению Президента Ильхама Алиева, родственники шехидов также всегда находятся в центре внимания.

Все это, в том числе государственная поддержка ветеранов и семей шехидов, постоянное нахождение их в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, решение их проблем, еще раз наглядно демонстрируют заботу нашего государства о людях из этой категории. Эта политика несет постоянный характер. Близкие людей, отдавших жизнь за Родину, в том числе ветераны, участники войны, и после этого будут окружены заботой и вниманием со стороны государства", - сказал он.

Депутат Милли Междлиса (парламента) Севиндж Гусейнова, в свою очередь, сказала, что в нашей стране реализуется очень успешная социальная политика, и в рамках этой политики проводится серьезная работа по обеспечению социальной защиты семей шехидов и ветеранов войны, улучшению их благосостояния и решению их проблем.

Депутат отметила, что глава государства всегда уделяет этому направлению особое внимание и заботу.

«За последние три года в этой сфере были осуществлены революционные реформы. Так, пенсии и пособия семьям шехидов и инвалидов войны повышены до трех раз. В прошлом году, а также в этом году указом Президента увеличены пособия инвалидам. Проводится серьезная работа по улучшению не только материального обеспечения этой категории людей, но и условий их проживания и обеспечения их автомобилями», - сказала она.

Она отметила, что в рамках программы, подписанной Президентом Ильхамом Алиевым, в 2021-2025 годах планируется обеспечить 11 тысяч семей квартирами и частными домами.

«Согласно соответствующему указу Президента Ильхама Алиева утверждена Государственная программа по реализации полного обеспечения жильем семей шехидов, инвалидов войны и других уязвимых групп на 2021-2025 годы. В результате более 13 тысяч человек, относящихся к этой категории, были обеспечены квартирами или частными домами. В то же время предпринимаются очень важные шаги по охране здоровья ветеранов, обеспечению их современными протезами, прохождению курсов реабилитации. Это также способствует восстановлению их здоровья. К этим работам можно добавить и оказание социально-психологических услуг. В рамках мер по обеспечению автомобилями инвалидов войны за последние 4 года предоставлено до 1500 автомобилей, а всего за последний период автомобилями обеспечено 7450 инвалидов войны. В Азербайджане внимание и забота о семьях шехидов всегда были и будут высокими. Забота государства о людях из этой категории, также свидетельствует о том, что ни государство, ни народ не забывают о людях, отдавших свою жизнь за Родину", - сказала она.