Президент Ильхам Алиев: Вопросы энергетической безопасности сегодня важны, как никогда

БАКУ /Trend/ - Вопросы энергетической безопасности сегодня важны, как никогда.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Сегодня мы провели очень хорошие обсуждения по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Мы охватили сегодня все вопросы нашей повестки дня. Состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Европейским Союзом и Азербайджаном по стратегическому партнерству в энергетической сфере. История нашего активного сотрудничества в энергетической сфере насчитывает более пятнадцати лет. Сегодняшний Меморандум – не первый документ, подписанный между нами. В 2006 году мы подписали Меморандум о взаимопонимании, а в 2011 – Совместную декларацию, связанную с Южным газовым коридором. Словом, у нас хорошие история и достижения.

Начатые Азербайджаном и поддержанные Европейским Союзом, в том числе нашими партнерами, энергетические проекты полностью меняют энергетическую карту Европы. Мы начали с добычи нефти. Затем перешли к добыче газа. Проложили нефтепровод, соединяющий Каспийское море с Черным и Средиземным морями. Конечно, Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров интегрировал системы трубопроводов, благодаря чему наш природный газ поставляется на европейский континент. Менее двух лет Южный газовый коридор работает на полную мощность. Эксплуатируются все сегменты. Мы уже видим пользу этого сотрудничества. Вопросы энергетической безопасности сегодня важны, как никогда. Долгосрочное, прогнозируемое и очень надежное сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом, естественно, является большим достижением»,- сказал глава государства.