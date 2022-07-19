Президент Ильхам Алиев: Принятие односторонней резолюции, в которой Азербайджан обвиняется в том, чего он никогда не совершал, абсолютно неприемлемо

БАКУ /Trend/ - В настоящее время мы организуем поездки, и каждый гражданин Азербайджана может посетить Шушу, Физули и Агдам. Каждый может видеть масштабы армянского вандализма, варварства. Принятие в таких условиях односторонней резолюции, в которой Азербайджан обвиняется в том, чего он никогда не совершал, и закрываются глаза на то, что учинили Армения и армяне на наших территориях, абсолютно неприемлемо.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с председателем комитета по международным делам Европарламента Дэвидом Макалистером.

"Долгое время делегации Европарламента не приезжали. Помню, последняя делегация приезжала в 2018 году. Откровенно говоря, услышав, что вы планируете визит в Азербайджан, я даже немного удивился. Возможно, причина вам известна. Помню встречу, на которой мы широко обсудили вопросы развития сотрудничества. Однако, к сожалению, этого не произошло. Причина была связана не с нами, а с позицией некоторых членов Европейского парламента. Мы считаем эту позицию абсолютно необоснованной. Против нас прозвучали обвинения, оскорбления, распространялась лживая информация. Я даже уже не помню числа антиазербайджанских резолюций, принятых в различное время Европейским парламентом. Речь, возможно, идет о более чем 10 резолюциях. В частности, была принята одна резолюция после Отечественной войны. Это вызывает отдельное беспокойство, потому что в этой резолюции ссылаются на разрушение армянского культурного наследия в Карабахе. Это не соответствует действительности. Данная резолюция была принята в марте этого года, то есть, спустя полтора года после войны.

После войны было много визитов представителей посольств, политиков, председателей парламентов ряда европейских стран, журналистов. Все они стали свидетелями полного уничтожения культурного наследия Азербайджана. Они не увидели уничтожения какого-либо армянского культурного наследия. Напротив, армянское культурное наследие охраняется как в Баку, так и в Карабахе. Тем не менее, в период оккупации Арменией были уничтожены 65 из 67 мечетей. Об этом не говорится ни слова. Они содержали в наших мечетях свиней и коров, разрушили до основания наши города и села.

В настоящее время мы организуем поездки, и каждый гражданин Азербайджана может посетить Шушу, Физули и Агдам. Каждый может видеть масштабы армянского вандализма, варварства. Принятие в таких условиях односторонней резолюции, в которой Азербайджан обвиняется в том, чего он никогда не совершал, и закрываются глаза на то, что учинили Армения и армяне на наших территориях, абсолютно неприемлемо. К сожалению, это произошло. Знаю, что многие члены вашей делегации проголосовали за данную резолюцию. А это абсолютно контрпродуктивный шаг. Во-первых, это ложь, основанная на выдуманных фактах, клевете и измышлениях. Во-вторых, это не представляет особо большого значения, потому что, вы, наверное, знаете, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом имеют хорошую историю и особенно сейчас отношения развиваются очень успешно", - сказал глава государства.