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Уроженец села Агалы: После долгих лет разлуки мы вернулись на родные земли

Политика Материалы 19 июля 2022 19:03
Уроженец села Агалы: После долгих лет разлуки мы вернулись на родные земли

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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ЗАНГИЛАН /Trend/ - Уроженец села Агалы Зангиланского района Иса Махмудов поделился своими впечатлениями от возвращения в родное село.

Как сказал Махмудов Карабахскому бюро Trend, сегодня - исторический день.

"Мы вернулись на родные земли после долгих лет разлуки. Нас обрадовала победа в Отечественной войне, и мы очень счастливы, что сегодня вернулись в село Агалы. Наше государство быстро отстроило современное село. Теперь мы будем жить в хороших условиях. Мы очень рады.

Мне было 18 лет, когда я покинул Агалы. Теперь я вернулся на родину вместе со своей семьей. Это лучшие чувства, которые я испытываю в своей жизни", - сказал Махмудов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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