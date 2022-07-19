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Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)

Политика Материалы 19 июля 2022 20:39
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ЗАНГИЛАН /Trend/ - 10 семей из 58 человек уже переселены в село Агалы Зангиланского района.

Карабахское бюро Trend побывало в доме семьи Махмудовых, переселенной в Агалы.

Семья состоит из пяти человек. Переселенцам вручили ключи от качественно отремонтированного 4-комнатного дома. Члены семьи с волнением ознакомились со своим новым домом.

Отметим, что в течение следующих пяти дней в село Агалы будет переселена 41 семья (201 человек).

Представляем вниманию читателей фото из нового дома семьи Махмудовых.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)
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