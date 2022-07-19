Жителям села Агалы вручили ключи от их домов (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - 10 семей из 58 человек уже переселены в село Агалы Зангиланского района.

Карабахское бюро Trend побывало в доме семьи Махмудовых, переселенной в Агалы.

Семья состоит из пяти человек. Переселенцам вручили ключи от качественно отремонтированного 4-комнатного дома. Члены семьи с волнением ознакомились со своим новым домом.

Отметим, что в течение следующих пяти дней в село Агалы будет переселена 41 семья (201 человек).

Представляем вниманию читателей фото из нового дома семьи Махмудовых.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)