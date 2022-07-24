Увеличение поставок азербайджанского газа в ЕС изменит энергетическую карту Европы - пакистанский эксперт

БАКУ /Trend/ - 18 июля Азербайджан и ЕС подписали "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщил Trend глава Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы "Пакистан-ШОС", известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур, наращивание поставок азербайджанского газа в ЕС изменит энергетическую карту Европы

По его словам, это соглашение имеет большое значение на фоне ситуации в Украине, в результате которой почти прекратились поставки российских энергоносителей в разные страны Европы.

"Этот меморандум дает ЕС своевременную возможность обеспечить свою энергетическую безопасность. Он позволит Азербайджану удвоить экспорт газа в Евросоюз в течение следующих пяти лет, что означает меньшую зависимость ЕС от российского газа", - сказал Нур.

По словам политолога, Азербайджан и ЕС привержены укреплению сотрудничества в энергетической и других перспективных областях.

"Меморандум повышает значимость Азербайджана в геоэкономических отношениях с ЕС. Это также означает, что документ, скорее всего, будет продлен после 2027 года, потому что спрос на энергоносители в Европе вряд ли снизится", - сказал Нур.

Ожидается, что Азербайджан станет крупным поставщиком газа в ЕС, отметил политолог.

"Также ожидается, что к 2027 году поставки азербайджанского газа в ЕС достигнут 20 миллиардов кубометров. Европа не может обеспечить свои потребности в энергоресурсах, несмотря на масштабные инвестиции в проекты по возобновляемым источникам энергии", - сказал Нур.

Он напомнил, что этот меморандум - не первый опыт сотрудничества ЕС и Азербайджана в сфере энергетики, так как стороны подписали в 2006 году меморандум о взаимопонимании, а в 2011 году - Декларацию о "Южном газовом коридоре".

"Увеличение поставок азербайджанского газа в ЕС изменит энергетическую карту Европы. Евросоюз больше всего ценит надежных партнеров. Взамен ЕС может рассмотреть возможность инвестиций в проекты по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане. Потенциал солнечной и ветровой энергии на освобожденных землях Азербайджана составляет 9,2 тысячи мегаватт, а потенциал ветровой энергии в Каспийском регионе - 157 гигаватт", - добавил Нур.