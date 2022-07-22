Внесены уточнения в бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2022 год

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана №1527 от 23 декабря 2021 года "О бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2022 год".

В указе говорится, что в связи с внесением изменений в государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2022 год, в целях уточнения доходов и расходов бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2022 год постановляю:

- В указ Президента Азербайджанской Республики №1527 от 23 декабря 2021 года "О бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2022 год" внести следующие изменения:

- В части 1 числа "10589701,9" и "12789674,6" заменить соответственно числами "15789147,9" и "11597136,5";

- По части 2:

- В пункте 2.1 число "8578995,4" заменить числом "14993401,2";

- В пункте 2.3 число "23290,0" заменить числом "21760,0" ;

- Из пункта 2.4 исключить число "1216792,9" ;

- В пункте 2.5 число "765340,0" заменить числом "768703,1";

- В строке "Итого" графы "Сумма доходов" число "10589701,9" заменить числом "15789147,9";

- По части 3:

- В пункте 3.1 число "12710000,0" заменить числом "11517500,0";

- В пункте 3.2 число "27836,0" заменить числом "27797,9";

- В пункте 3.3 слова "Государственной программы, предусмотренной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 сентября 2021 года №2931 о расширении возможностей обучения азербайджанской молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях" заменить словами "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 февраля 2022 года № 3163;

- В строке "Итого" графы "Сумма расходов" число "12789674,6" заменить числом "11597136,5";

- Государственному нефтяному фонду Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.