В Азербайджане создается подсистема в связи с иностранцами до 18 лет без сопровождения

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании единой базы данных иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 18 лет, прибывших на территорию Азербайджана без сопровождения или оставшихся без сопровождения по прибытии, и внесении изменений в "Положение о единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики", утвержденное указом № 276 Президента Азербайджана от 4 июня 2010 года.

Согласно указу, в целях создания единой базы данных иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 18 лет, прибывших на территорию Азербайджана без сопровождения или оставшихся без сопровождения по прибытии, постановлено создать в единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики подсистему "Сведения об иностранцах и лицах без гражданства в возрасте до 18 лет без сопровождения".

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.