В Азербайджане в сфере отопления будут применяться новые штрафы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил законы о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и закон "Об электроэнергетике".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно обновленным Кодексу и закону, отныне потребители, препятствующие предотвращению нарушений требований законодательства в сфере отопления, будут штрафоваться.

Сумма штрафа составит 20 манатов для физических лиц, 50 манатов - для должностных лиц и 100 манатов - для юридических лиц.

До сих пор этот штраф применялся только в газовой и электроэнергетической сферах.