В Азербайджане сменился орган, который будет утверждать перечень потенциально опасных объектов строительства

БАКУ /Trend/ - Перечень потенциально опасных объектов или объектов строительства государственного значения будет утверждаться Госкомитетом по градостроительству и архитектуре.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ №695 от 4 сентября 2012 года «О применении закона Азербайджанской Республики №392-IVQ от 29 июня 2012 года «Об утверждении и вступлении в силу Градостроительного и строительного Кодекса Азербайджанской Республики и связанного с этим правового регулирования».

Согласно указу, перечень потенциально опасных объектов или объектов строительства государственного значения будет утверждаться по согласованию с Кабинетом министров Госкомитетом по градостроительству и архитектуре. До этого данный перечень утверждался Кабинетом министров.