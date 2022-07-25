...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане сменился орган, который будет утверждать перечень потенциально опасных объектов строительства

Политика Материалы 25 июля 2022 19:06
В Азербайджане сменился орган, который будет утверждать перечень потенциально опасных объектов строительства

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Перечень потенциально опасных объектов или объектов строительства государственного значения будет утверждаться Госкомитетом по градостроительству и архитектуре.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ №695 от 4 сентября 2012 года «О применении закона Азербайджанской Республики №392-IVQ от 29 июня 2012 года «Об утверждении и вступлении в силу Градостроительного и строительного Кодекса Азербайджанской Республики и связанного с этим правового регулирования».

Согласно указу, перечень потенциально опасных объектов или объектов строительства государственного значения будет утверждаться по согласованию с Кабинетом министров Госкомитетом по градостроительству и архитектуре. До этого данный перечень утверждался Кабинетом министров.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости