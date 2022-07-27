Усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений – МИД России

БАКУ /Trend/ - Усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду в ходе еженедельного брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Россия выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания. В своей работе на региональном направлении мы продвигаем исключительно созидательную повестку и ни с кем не собираемся конкурировать. У нас конструктивные цели. Что касается нормализации отношений между Баку и Ереваном, то, как не раз отмечали, соответствующие усилия должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Мы не возражаем против подключения нерегиональных игроков, если они действуют в русле упомянутых договоренностей и способствуют их реализации. Главное не допускать дублирования и подковёрных игр с целью кого-то ослабить, вставить палки в колеса», - сказал он.