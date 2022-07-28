Французский новостной портал: Шуша быстро возрождается

БАКУ /Trend/ - На французском новостном портале Musulmans en France (www.musulmansenfrance.fr) опубликована статья французского журналиста Жан-Мишеля Брюна, посвященная Шуше.

Как сообщает Trend, в статье отмечается, что исламофобия охватила французское общество, и именно с помощью этой идеологии некоторые пытаются убедить в том, что конфликт в Карабахе имел религиозную подоплеку.

Автор материала резко осуждает эту позицию, подчеркивая, что Азербайджан, в отличие от Армении, является светской страной, в которой проживает большая христианская община. Мультикультурализм - одна из глубоко укоренившихся традиций в Азербайджане, говорится в статье.

В материале отмечается, что освобождение Шуши от оккупации имеет двойное символическое значение. Для азербайджанцев это - символ восстановления территориальной целостности, а для армян - символ краха экспансионистской политики.

Сотрудники новостного портала Musulmans en France также побеседовали с Бейимханым Джаваншировой-Вердиевой - дочерью известного азербайджанского исполнителя мугама Хана Шушинского, прямого потомка основателя и правителя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира.

«Панах Али хан Джаваншир был правителем Карабахского ханства. В 1752 году он решил возвести город-крепость на высоте 1300-1600 метров над уровнем море, окруженный скалами, недоступный для нападений врагов. Вначале город назывался Панахабад в честь его основателя, а позже был переименован в Шушу.

Панах Али хан разделил город на 17 районов. В каждом была своя мечеть, фонтан и баня. Но Панах Али хан был не только воином и строителем, но и эстетом. Он хотел, чтобы Шуша стала жемчужиной Азербайджана. Панах Али хан пожелал, чтобы в Шуше часто собирались музыканты, ученые, художники. Надо было заслужить право жить в Шуше», - сказала Джаванширова-Вердиева.

В статье говорится, что город Шуша, подвергшийся нападению армянских вооруженных сил в 1993 году, был опустошен и совершенно обезлюдел.

«Там поселилось всего несколько офицеров армянской армии. Большинство прекрасных зданий города были снесены, а другие - полностью заброшены», - пишет Брюн.

В материале отмечается, что после освобождения Карабаха от оккупации в Шуше начались работы по реконструкции.

«Шуша быстро возрождается. Интересно, что в этом городе реставрируется даже находящаяся там армянская церковь. А ведь в период оккупации азербайджанских земель армяне разрушили и осквернили множество мечетей, албанских и православных церквей. Интересно, армяне извинились за это перед азербайджанцами?», - пишет Брюн.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)