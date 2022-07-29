Руководство и коллектив АН Азербайджана поблагодарили Президента Ильхама Али (Дополнено)

Руководство и коллектив АН Азербайджана поблагодарили Президента Ильхама Алиева (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Руководство и коллектив Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за указ, открывший широкие возможности с точки зрения вступления в новый этап интеграции науки и образования в стране.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении НАНА.

В сообщении отмечается, что указ Президента Ильхама Алиева определяет новые задачи научного и образовательного сообщества.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 июля подписал указ «О некоторых мерах, связанных с совершенствованием управления в сфере науки и образования». Указ предусматривает важные структурные изменения с целью укрепления взаимосвязи науки и образования и совершенствования управления в этих сферах.

Указ имеет большое значение как в условиях вызовов современного мира, так в контексте новых социально-экономических реалий страны, а также с точки зрения развития стратегически важных наук и образования на уровне современных требований. Опыт развитых стран мира показывает, что в основе стратегий, реализуемых в современном мире по всем направлениям, влияющим на развитие общества, лежит развитие науки и образования, включая высококвалифицированный кадровый потенциал. Поэтому развитие научного потенциала имеет стратегическое значение в нынешних условиях, когда в стране формируется новая реальность. Именно в результате этого были достигнуты важные достижения в области научной деятельности в Азербайджане, который быстро развивался и за последние 10 лет стал ведущим государством региона. Неслучайно в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева от 22 июля 2022 года, в качестве одного из основных достижений за последние 10 лет были особо отмечены успехи в научной деятельности. В документе указывается, что за последние 10 лет «модернизирован научно-исследовательский потенциал, расширено проведение прикладных исследований, созданы возможности применения современных технологий, повышена роль интеллектуальной собственности в этом процессе», - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что стремительно росло число публикаций по исследованиям в различных областях науки. За последние пять лет количество академических публикаций в Азербайджане выросло на 80 процентов, а среди стран Южного Кавказа Азербайджан ежегодно с 2018 года неизменно занимает первое место по этому показателю. За последние четыре года в результате институциональной реформы в сфере интеллектуальной собственности Азербайджан поднялся с 71-го на 30-е место среди 140 стран по показателю «защита интеллектуальной собственности», а доля творческой экономики в ВВП выросла с 3,5 до 5,3 процента.

«Эти достижения, отраженные в стратегии, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, стали возможны благодаря напряженному труду и усилиям азербайджанских ученых и в результате политики, проводимой государством в области научной деятельности за последние 10 лет», - говорится в сообщении.

Кроме того, следует отметить, что основными задачами, стоящими перед нами в настоящее время, являются обеспечение более тесного участия азербайджанской науки и образования в социально-экономическом развитии государства и реализация конкретных мер по оптимизации управления. Таким образом, для понимания роли и значения науки как одной из фундаментальных основ развития общества и государства с точки зрения новых подходов и вызовов перед ней стоит ряд задач, которые необходимо решить, отмечается в сообщении.

«Одним из важных направлений политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым в последние годы, являются такие комплексные инновации, как оптимизация системы управления, повышение прозрачности, внедрение новых механизмов управления и более эффективное использование кадров. Основной целью этих реформ является фундаментальная модернизация политической, экономической и культурной жизни страны. В этих условиях важно было провести структурные реформы в сфере научной деятельности, осуществить государственное регулирование, объединяющее науку и образование в единую систему, привести научные направления в соответствие с требованиями современности, обеспечить эффективность науки, соответствие ее национальным и государственным интересам.

С этой точки зрения указ имеет очень важное функциональное значение, исходя из необходимости реорганизации структуры азербайджанской науки в гибких и эффективных формах, в основном в соответствии с интересами страны, и с учетом существующих реалий. Указ будет играть серьезную роль в достижении координации и оценки в области научной деятельности, а также в коренном совершенствовании этой области с точки зрения структуры и управления.

Этот указ главы государства имеет важное значение с точки зрения выхода на новый этап развития Национальной академии наук Азербайджана, которая за почти 80 лет прошла очень почетный путь развития и внесла важный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны. Теперь члены НАНА, армия интеллигенции, составляющая основную часть научного потенциала Азербайджана, должны объединить свои усилия для реализации задач, поставленных в указе о модернизации академии», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)