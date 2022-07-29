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Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в распоряжение "О дополнительных мерах в сфере социальной защиты судей Конституционного суда"

Политика Материалы 29 июля 2022 16:59 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в распоряжение "О дополнительных мерах в сфере социальной защиты судей Конституционного суда"

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 17 мая 2000 года № 414 «О дополнительных мерах в области социальной защиты судей Конституционного суда Азербайджанской Республики».

В соответствии с распоряжением, аннулируется пятый абзац в части 1 распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 17 мая 2000 года № 414 «О дополнительных мерах в области социальной защиты судей Конституционного суда Азербайджанской Республики».

- Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2022 года.

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