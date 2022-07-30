Закир Гасанов приказал незамедлительно пресекать любые провокации Армении

БАКУ /Trend/ - В министерстве обороны Азербайджана 30 июля состоялось служебное совещание.

Как сообщили Trend в министерстве, обстоятельно проанализировав оперативную обстановку и сложившуюся ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе, а также в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал приказ о готовности к незамедлительному и решительному пресечению любой возможной провокации противника.

Гасанов особо указал на необходимость уделять внимание профессионализму военнослужащих и боевой подготовке войск в новом учебном периоде, повышению интенсивности учений и полевых занятий, а также поддержанию уровня боевой подготовки подразделений на высоком уровне.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)