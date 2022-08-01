На строительство автодороги в Уджаре выделено 10,1 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных со строительством автомобильной дороги Мусуслю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Бойят-Газъян Уджарского района.

Согласно распоряжению, в целях завершения строительства автомобильной дороги Мусуслю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Бойят-Газъян, соединяющей семь населенных пунктов с населением 29 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.12 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 10,1 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.