Расширены обязанности минздрава и Госагентства Азербайджана по ОМС

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №614 "О применении закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики" от 26 декабря 2001 года, в указ №413 "Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики, структуры министерства и определении предельной численности работников аппарата" от 25 мая 2006 года, в указ №1592 "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию" от 6 сентября 2017 года и об отмене указа №251 "О применении закона Азербайджанской Республики "О трансплантации органов и (или) тканей человека" от 15 января 2000 года.

Согласно указу, к обязанностям минздрава добавлено принятие мер в соответствии с законом "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека", в том числе обеспечение информированности населения в этой области, мониторинг процесса донорства и трансплантации органов, а также создание единой государственной информационной базы доноров, реципиентов и донорских органов с целью ведения единого учета.

Также с внесением изменений в "Устав Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию" расширены обязанности Госагентства Азербайджана по ОМС.

Согласно изменениям, в число обязанностей Госагентства добавлен контроль качества и безопасности медицинской деятельности в порядке, установленном законом "Об охране здоровья населения", в связи с донорством и трансплантацией органов и тканей человека, а также информирование населения в этой области.