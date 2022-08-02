Ташкентская декларация определяет основные приоритеты сотрудничества Узбекистана, Азербайджана и Турции - Владимир Норов

БАКУ /Trend/ - Подписанная Ташкентская декларация определяет основные приоритеты на ближайшую перспективу трехстороннего сотрудничества.

Об этом сказал во вторник исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов на пресс-конференции по итогам первой встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте, передает Trend.

По его словам, первая встреча в Ташкенте министров иностранных дел, экономики и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции подтвердила твердый настрой сторон на продолжение совместной работы и нацеленность на достижение практических результатов по обеспечению устойчивого развития трех стран.

«По ее итогам мы подписали важный документ – Ташкентскую декларацию, в которой определены основные приоритеты на ближайшую перспективу. Уверен, что наши последующие встречи в таком формате также будут не менее плодотворными и способствовать еще большему сближению наших дружественных стран и братских народов», - сказал Норов.