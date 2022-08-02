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Президент Узбекистана принял азербайджанских министров (ФОТО)

Политика Материалы 2 августа 2022 16:44 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана принял азербайджанских министров (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра экономики Микаила Джаббарова и министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, находящихся в Ташкенте для участия в первой трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Об этом сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана.

В ходе встречи Президент Узбекистана передал свои самые теплые приветствия Президенту Азербайджана.

Подчеркнув важность исторического государственного визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан в июне текущего года, Мирзиеёв высоко оценил работу, проделанную в короткий срок в соответствии с достигнутыми в ходе визита договоренностями.

Кроме того, было отмечено значение состоявшейся сегодня первой исторической встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества на высоком уровне трех стран как в двустороннем формате, так и в формате международных организаций, работа, проводимая в рамках Организации тюркских государств, в том числе подготовка к проведению саммита организации в ноябре текущего года в Самарканде. В целом был подчеркнут большой потенциал сотрудничества между тремя странами.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов передал Президенту Узбекистана наилучшие пожелания от Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В соответствии с поручением глав государств, была отмечена необходимость реализации практических мер по выполнению обязательств, вытекающих как из итогов заседания двусторонней межправительственной комиссии, так и из принятой Ташкентской декларации. Была выражена благодарность главе Узбекского государства за организацию встречи в трехстороннем формате на высоком уровне, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Президент Узбекистана принял азербайджанских министров (ФОТО)
Президент Узбекистана принял азербайджанских министров (ФОТО)
Президент Узбекистана принял азербайджанских министров (ФОТО)
Президент Узбекистана принял азербайджанских министров (ФОТО)
Президент Узбекистана принял азербайджанских министров (ФОТО)
Президент Узбекистана принял азербайджанских министров (ФОТО)
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