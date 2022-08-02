Президент Узбекистана принял азербайджанских министров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра экономики Микаила Джаббарова и министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, находящихся в Ташкенте для участия в первой трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Об этом сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана.

В ходе встречи Президент Узбекистана передал свои самые теплые приветствия Президенту Азербайджана.

Подчеркнув важность исторического государственного визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан в июне текущего года, Мирзиеёв высоко оценил работу, проделанную в короткий срок в соответствии с достигнутыми в ходе визита договоренностями.

Кроме того, было отмечено значение состоявшейся сегодня первой исторической встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества на высоком уровне трех стран как в двустороннем формате, так и в формате международных организаций, работа, проводимая в рамках Организации тюркских государств, в том числе подготовка к проведению саммита организации в ноябре текущего года в Самарканде. В целом был подчеркнут большой потенциал сотрудничества между тремя странами.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов передал Президенту Узбекистана наилучшие пожелания от Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В соответствии с поручением глав государств, была отмечена необходимость реализации практических мер по выполнению обязательств, вытекающих как из итогов заседания двусторонней межправительственной комиссии, так и из принятой Ташкентской декларации. Была выражена благодарность главе Узбекского государства за организацию встречи в трехстороннем формате на высоком уровне, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)