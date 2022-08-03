Министерству экономики Азербайджана поручены новые обязанности – Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в указ Президента Азербайджана от 16 июля 2018 года "О мерах по совершенствованию использования недр, механизмов их защиты и управления, усилению государственного контроля в этой сфере".

Как сообщает Trend, согласно изменению, министерство экономики должно обеспечить предотвращение случаев нарушений налогового законодательства физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере недропользования, совместно с министерством экологии и природных ресурсов усилить контроль за осуществлением отчислений в Государственный фонд восстановления минерально-сырьевой базы.