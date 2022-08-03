Награждены спортсмены, занявшие места на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов Азербайджана и их тренеров за высокие результаты на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в словацком городе Банска-Бистрица.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, спортсмены Азербайджана и их тренеры награждаются за самые высокие результаты на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в словацком городе Банска-Бистрица в следующем размере:

- каждому спортсмену, занявшему первое место - 10 000 манатов, его личному тренеру - 5 000 манатов;

- каждому спортсмену, занявшему второе место - 7 000 манатов, его личному тренеру - 3 500 манатов;

- каждому спортсмену, занявшему третье место - 5 000 манатов, его личному тренеру – 2 500 манатов.

Старшему тренеру команды - в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (единовременно).