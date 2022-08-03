В результате ответной операции взят под контроль ряд важных господствующих высот - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Незаконные армянские вооруженные формирования предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кяльбаджарского и Лачинского районов, и создать там новые боевые позиции, сообщает Trend в среду со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате ответной операции "Возмездие", проведенной подразделениями азербайджанской армии, были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа и ряд других важных высот. В настоящее время азербайджанскими подразделениями проводятся инженерные работы по созданию новых позиций и прокладке путей обеспечения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)