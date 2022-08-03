Операция "Возмездие" должна стать большим уроком и последним предупреждением для Армении – Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Сокрушительные удары, нанесенные победоносной азербайджанской армией по незаконным армянским вооруженным формированиям в Карабахе, должны стать для Армении большим уроком, а также последним предупреждением. Сегодняшней ответной операцией "Возмездие" азербайджанская армия еще раз показала, что терроризм и сепаратизм на суверенных территориях страны будут искоренены любой ценой.

Об этом сказал в среду заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

Он отметил, что чем скорее Армения начнет выполнять положения трехстороннего заявления от 10 ноября, тем лучше для нее самой. "Руководство Армении, подписавшей акт о капитуляции во время 44-дневной войны, почти два года не выполняет своих обязательств. В этот период азербайджанское государство с терпением и сдержанностью подходило к процессам и пыталось решить вопрос мирным путем, за столом переговоров. Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан не хочет новой войны в регионе. Но, к сожалению, официальный Ереван не сделал выводов из этих предупреждений. Сегодняшняя антитеррористическая операция дала понять, что терпение азербайджанского государства не безгранично", - сказал Керимли.

Политический эксперт добавил, что после войны Азербайджан неоднократно давал Армении шанс, требуя вывода из Карабаха незаконных вооруженных террористических элементов, однако армянская сторона пренебрегла этими шансами. "Разгромленная два года назад армянская армия, а также вооруженные террористы в Карабахе должны осознать, что находятся лицом к лицу с могучей азербайджанской армией, преподавшей миру урок героизма и отваги в ходе 44-дневной войны. Сегодняшняя антитеррористическая операция, уничтожение в течение нескольких минут незаконных военных объектов противника говорят о решительной, справедливой и непримиримой позиции Азербайджана", - сказал Керимли.

По его словам, в результате контртеррористической операции были взяты под контроль несколько господствующих высот, уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских боевиков.

Керимли отметил, что армянская сторона должна сделать из всего этого выводы. "Сегодня весь мир, международные организации должны оказать серьезное давление на Армению. Армению необходимо принудить выполнять ее обязательства. Азербайджан категорически против новой войны, военного конфликта в регионе. Наша страна хочет добиться долгосрочного мира и безопасности на Южном Кавказе. Последние процессы показывают, что единственной силой, которая хочет помешать миру, является Армения", - подчеркнул он.