Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с терактом, совершенным Арменией (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международным организациям в связи с очередным террористическим актом, совершенным Арменией и повлекшим гибель азербайджанского военнослужащего, сообщает в среду Trend.

"3 августа 2022 года члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в грубое нарушение положений заявления от 10 ноября 2020 года, совершили диверсионно-террористический акт в отношении подразделений азербайджанской армии. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.

В то же время незаконные армянские вооруженные формирования попытались захватить высоты, расположенные на горном хребте, охватывающем территорию Кяльбаджарского и Лачинского районов, и создать там новые боевые позиции.

С момента подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и по настоящее время Армения постоянно совершает террористические провокации, ведущие к гибели невинных людей и обострению вновь конфликта.

В то время как на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются восстановительные и строительные работы в целях обеспечения мира и безопасности в регионе, нас крайне беспокоят подобные действия армянской стороны, которые представляют серьезную угрозу процессу миростроительства", - говорится в обращении.

Также отмечается, что очередным террористическим актом, совершенным незаконными армянскими вооруженными формированиями, Армения в очередной раз демонстрирует грубое нарушение положений трехстороннего заявления, нанося ущерб миру и стабильность в регионе, а также нежелание нормализации отношений между двумя государствами и неуважение норм и принципов международного права.

"Обращаясь к международным организациям, действующим в сфере защиты прав человека, мы осуждаем непрекращающиеся террористические провокации Армении, которые приводят к гибели невинных людей и представляют серьезную угрозу миру в регионе, и призываем принять меры правового воздействия для прекращения подобных преступных действий и выполнения обязательств, вытекающих из международного права", - отмечено в обращении омбудсмена.