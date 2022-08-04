Азербайджан играет важнейшую роль как союзник России - «Независимая газета»

БАКУ/Trend/- Азербайджан занимает почетное место в ряду союзников России.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье российского политолога Александра Караваева, опубликованной в «Независимой газете».

Караваев подчеркивает, что наиболее существенным фактором, придающим российско-азербайджанскому диалогу особую глубину и наполненность, является наличие таких лидеров, как Президент Владимир Путин и Президент Ильхам Алиев.

«Президенту России в числе прочего удалось сохранить целостность двусторонних отношений, несмотря на сложнейшие перипетии вокруг карабахского конфликта, который, как мы видим сегодня, близок к разрешению в соответствии с интересами Азербайджана и всех жителей региона, включая граждан Азербайджана армянского происхождения. Что же касается Президента Азербайджана, то ему удалось не только сохранить, но и развить наиболее продуктивные, положительные особенности общего пространства, структурно сформированного еще в советский период. Главное здесь заключается в том, что социогуманитарное пространство Азербайджана развивается в рамках гармоничного сопряжения с российским пространством в гуманистических, информационных и научных аспектах.

Речь, в частности, идет о сохранении русскоязычного образования в средних школах и высших учебных заведениях Азербайджана. Это достаточно важный аспект, учитывая тенденцию на сокращение русскоязычного информационно-культурного пространства по всему постсоветскому региону. В этом плане Азербайджан в отличие от своих соседей по Южному Кавказу не допустил ошибки»,- пишет автор.

Как отмечается в статье, за последние годы очень много говорилось о важности коммуникации между президентами в лидерской системе координат.

«Способность и готовность двух сильных, волевых политиков к открытому диалогу всемерно укрепляет конструкцию двустороннего взаимодействия.

Президент Владимир Путин и Президент Ильхам Алиев – это редкий по нашим турбулентным временам тандем политических лидеров, обеспечивающий стабильный диалог двух харизматичных политиков, которым удается находить оптимальные решения. Взаимодействие двух президентов сыграло ключевую роль в разрешении карабахской проблемы, что отразилось в полном единодушии двух лидеров, претворивших 10 ноября 2020 года справедливых принципов урегулирования в рамках территориальной целостности Азербайджана»,- говорится в материале.

Как отмечает Караваев, рупоры армянской пропаганды в Москве и продолжают информационные диверсии против союзнического взаимодействия двух стран, на что Азербайджан часто обращает внимание российских властей.

«Как и попытки проармянски настроенных журналистов и пропагандистов всколыхнуть реваншистские настроения в общественном мнении Армении, что угрожает в первую очередь миссии России в создании региональной системы безопасности и устойчивого, стабильного мира»,- пишет автор.

В статье подчеркивается, что в плоскости совместных экономических проектов Москве и Баку удалось миновать спад, вызванный пандемией 2020–2021 годов (в 2021 году товарооборот увеличился на 16%, составив 3,3 млрд долл.).

«Успешно преодолеваются банковско-финансовые и страховые последствия санкций, введенных странами Запада против российских компаний и увеличивших риски взаимодействия с ними у азербайджанских партнеров. В качестве иллюстрации отметим, что в первом полугодии 2022 года товарооборот между двумя нашими странами составил 1,57 млрд долл., что на 17,1% больше аналогичного показателя прошлого года. Наше взаимодействие в промышленности развивается по целому ряду направлений – это судостроение, автомобилестроение, фармацевтика, химическая промышленность»,- отмечает он.

Что касается Зангезурского коридора, Караваев пишет, что этот маршрут не только станет стимулятором социально-экономической активности в регионе, но и обеспечит дополнительный канал «большого транзита» от России до иранских портов Персидского залива.