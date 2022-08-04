Азербайджан решительно отвергает заявление МИД Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы решительно отвергаем заявление МИД Армении от 3 августа, в котором несправедливо обвиняется азербайджанская сторона.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана на заявление МИД Армении от 3 августа, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

То, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в нарушении трехстороннего заявления, является ничем иным, как лицемерием, отмечается в комментарии.

"Напоминаем, что мы неоднократно заявляли, что положения заявления, подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года, не выполнены, тем более что армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены с территории Азербайджана. Согласно статье 4 трехстороннего заявления, "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Помимо многочисленных свидетельств с азербайджанской стороны о присутствии незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, этот факт был признан и официальными лицами Армении. Так, заместитель начальника генштаба вооруженных сил Армении Саак Саакян на встрече с родителями граждан, призванных на военную службу 29 июня текущего года, заявил, что "в Карабахском регионе армянские военнослужащие - срочники будут заменены военнослужащими сверхсрочной действительной военной службы. Кроме того, секретарь совбеза Армении Армен Григорян в своем интервью от 19 июля 2022 года заявил, что "вывод подразделений вооруженных сил Армении из Карабаха завершится в сентябре этого года", - говорится в комментарии.

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