Азербайджан решительно отвергает заявление МИД Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы решительно отвергаем заявление МИД Армении от 3 августа, в котором несправедливо обвиняется азербайджанская сторона.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление МИД Армении от 3 августа, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

То, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в нарушении трехстороннего заявления, является не чем иным, как лицемерием, отмечается в заявлении.

"Напоминаем, что мы неоднократно заявляли, что положения заявления, подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года, не выполнены, тем более что армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены с территории Азербайджана. Согласно статье 4 трехстороннего заявления, "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Помимо многочисленных свидетельств с азербайджанской стороны о присутствии незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, этот факт был признан и официальными лицами Армении. Так, заместитель начальника генштаба вооруженных сил Армении Саак Саакян на встрече с родителями граждан, призванных на военную службу 29 июня текущего года, заявил, что "в Карабахском регионе армянские военнослужащие - срочники будут заменены военнослужащими сверхсрочной действительной военной службы. Кроме того, секретарь совбеза Армении Армен Григорян в своем интервью от 19 июля 2022 года заявил, что "вывод подразделений вооруженных сил Армении из Карабаха завершится в сентябре этого года". Эти заявления наглядно показывают, что вопреки взятым на себя обязательствам, Армения до сих пор незаконно держит свои вооруженные воинские части на территории соседнего государства", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Как отмечается, причиной недавней напряженности является присутствие на территории Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований и их провокации.

"Кровавый инцидент с гибелью азербайджанского солдата 3 августа также является результатом невыполнения Арменией своих обязательств. Ссылаясь на пункт 6 трехстороннего заявления, доводим до сведения МИД Армении, обвиняющего Азербайджан в нарушении соответствующего положения, что строительство новой дороги по Лачинскому коридору продолжается уже много месяцев по согласованному маршруту, и армянская сторона достаточно осведомлена об этом. Если армянская сторона под разными предлогами стремится затянуть выполнение этого обязательства, а также других положений трехстороннего заявления, то это является еще одним наглядным примером неконструктивной и подрывной деятельности Армении в отношении реализации трехсторонних заявлений и других соглашений.

Для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также постконфликтной нормализации важно полное выполнение трехсторонних заявлений. Азербайджан полностью выполняет свои обязательства и настоятельно требует, чтобы Армения также выполняла эти обязательства. Напоминаем МИД Армении, который обвиняет Азербайджан в "агрессивной деятельности", что именно Армения около 30 лет осуществляла оккупацию территорий соседнего государства, а после прекращения оккупационной политики до сих пор не выводит свои незаконные вооруженные формирования с азербайджанских территорий. Азербайджан же на законных основаниях обеспечивает безопасность и целостность своих территорий", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)