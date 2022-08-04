Посольство Ирана опровергло информацию о скоплении тяжелой техники на границе с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная в соцсетях о скоплении Ираном тяжелой техники на границе с Азербайджаном, является фейком.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в четверг в посольстве Ирана в Баку.

"У Корпуса стражей Исламской Республики Иран (Сепах) нет официального телеграм-канала, официальную позицию Сепаха можно узнать по официальным каналам и через представителя этой структуры.

Новость, распространенная в социальных сетях, является фейком. Эти кадры сделаны несколько лет назад. Подобные слухи распускают недоброжелатели отношений между двумя странами с намерением подорвать отношения Тегерана и Баку", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)