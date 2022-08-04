...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Карабахе

Политика Материалы 4 августа 2022 16:06 (UTC +04:00)
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Карабахе

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Президент РФ Владимир Путин в четверг на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России обсудил свои предстоящие переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, ситуацию в Карабахе и вопросы социально-экономического развития страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

"Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", - сказал Песков.

По его словам, также была обсуждена ситуация в Карабахе и была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего заявления.

Лента

Лента новостей

Читать все новости