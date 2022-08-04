США готовы содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией - Блинкен

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты готовы содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Госдепартамент США, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Сообщается, что в ходе беседы Блинкен отметил, что США готовы к двустороннему взаимодействию с единомышленниками для обеспечения диалога между Азербайджаном и Арменией и содействия достижению долгосрочного мира в регионе.