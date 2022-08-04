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США готовы содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией - Блинкен

Политика Материалы 4 августа 2022 16:21 (UTC +04:00)
США готовы содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией - Блинкен

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты готовы содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Госдепартамент США, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Сообщается, что в ходе беседы Блинкен отметил, что США готовы к двустороннему взаимодействию с единомышленниками для обеспечения диалога между Азербайджаном и Арменией и содействия достижению долгосрочного мира в регионе.

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