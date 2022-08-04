Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами по ситуации в Карабахе – МИД РФ

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами по ситуации в Карабахе. Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Как отмечается, российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки.

«Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство», - говорится в заявлении.

В МИД России подчеркивают, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться в строгом соответствии с положениями заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года.