Строительство Зангезурского коридора выполнено на 57% (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) протяженностью 123,6 километра, фундамент которой был заложен главами Азербайджана и Турции, продолжается быстрыми темпами.

Как сообщает в четверг Trend, в соответствии с проектом дорога начинается от села Ахмедбейли Физулинского района и строится в соответствии с международными стандартами автомобильных дорог I технической категории.

Первый участок дороги протяженностью 77,5 км имеет шесть полос движения, а участок протяженностью 46,1 километра - четыре полосы движения. Ширина дорожного полотна, соответствующая полосам движения, составляет 29,5 и 21,5 метра соответственно.

Общий процент выполнения работ по проекту составляет 57 процентов:

- из 265 круглых труб уже построены 166, работы продолжаются по 39;

- из 42 прямоугольных труб построены 18, работы продолжаются по 9;

- из 56 переходов построены 19, работы продолжаются по 25;

- завершено строительство 28 инженерных труб, предназначенных для 63 запасных проходов, ведутся работы по 11;

- на 19 из 23 мостов в настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы.

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