Между Азербайджаном и Туркменистаном есть потенциал для дальнейшего развития сотрудничества - новый посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Туркменистана в Азербайджане Гурбанмеммета Эльясова.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве, посол вручил копии верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением. Он отметил, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном достигли нового этапа развития, а также важность взаимных визитов на высшем уровне, осуществленных в последние годы между двумя странами, диалога и подписанных нормативно-правовых документов. Была подчеркнута важность работы, связанной с утверждением Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также партнерства, которое развивается между двумя странами.

Посол, передав самые искренние приветствия министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, высоко оценил текущее состояние отношений двух стран, отметил эффективность и положительную динамику взаимодействия и партнерства. Он выразил удовлетворение связями между двумя народами и странами, которые основаны на историческом, культурном и этническом единстве. Эльясов отметил, что есть потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в политическом, экономическом, торговом, транспортном направлениях, и подчеркнул, что приложит все усилия для его реализации.

На встрече также было уделено внимание таким вопросам, как участие двух государств в региональных форматах сотрудничества, взаимная поддержка в международных организациях.

Министр Джейхун Байрамов пожелал послу Эльясову успехов в деятельности во имя развития азербайджано-туркменских отношений.

(Перевод: Нубар Кулузаде)