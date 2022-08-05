Управление мусульман Кавказа выступило с заявлением в связи с актом агрессии против посольства Азербайджана в Великобритании (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:57)

БАКУ /Trend/ - Управление мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление в связи с совершенным 4 августа актом агрессии в отношении здания посольства Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом в пятницу Trend сообщили в УМК.

Как отмечается в заявлении, УМК решительно осуждает эту агрессию, расценивая ее как заранее подготовленный акт террора, вандализма, преследующий политические цели. Произошедшее является провокацией против Азербайджана и международного права в целом. Направленный ​​против суверенитета и атрибута независимого Азербайджана – государственного флага - акт агрессии радикальной группы под названием "Слуги Мехди", сопровождение данного акта озвучиванием религиозных лозунгов, может быть расценено как использование в своих целях религии и призыв к ненависти.

"Азербайджан - одна из немногих стран, где царит атмосфера дружбы, братства, взаимопонимания между религиями и конфессиями. Наша страна является правовым, демократическим и светским государством, известна большим уважением к своим национально-духовным ценностям, высоким вниманием к своему религиозному наследию и традициям, общечеловеческим ценностям. Азербайджанскому обществу чужды религиозная нетерпимость, проявления религиозного радикализма и ксенофобии. Наряду с мусульманами, в Азербайджане развивают свои культурные ценности, свободно осуществляют религиозные обряды и богослужение православные, католики, евреи, представители всех народов и религий. Мы представляем свой толерантный, мультикультурный образ жизни миру как модель совместного сосуществования. Силы, стоящие за провокациями против нашей страны и участвующие в их организации, должны знать, что в азербайджанском обществе нет места радикальным, экстремистским силам, их деструктивным идеологиям, и верующие Азербайджана никогда не поддадутся этим провокациям", - говорится в заявлении.

УМК отмечает, что произошедшее является недопустимой провокацией, и выражает надежду, что правительство Великобритании примет необходимые меры в связи с инцидентом.

"Враждебные силы прекрасно знают, что основным источником нашей Победы является наше национальное и религиозное единство, поэтому их провокации нацелены именно на это. Никакая сила не сможет нанести ущерб нашей духовности, единству, духовным традициям. Национально-духовные ценности - наше общенациональное богатство. В основе всех наших достижений лежат те ценности, которые мы исторически сохранили, и Азербайджан, опираясь на это наследие, всегда будет добиваться новых исторических побед", - говорится в заявлении УМК.

(Перевод: Фидан Мустафаева)