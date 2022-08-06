По факту нападения на посольство Азербайджана в Лондоне возбуждено уголовное дело (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 4 августа многие местные и зарубежные медиа-ресурсы распространили видео нападения радикальной религиозной группировки на административное здание посольства Азербайджана в Лондоне.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, по факту было незамедлительно начато предварительное расследование. В результате возникли обоснованные подозрения в том, что группа радикально настроенных лиц, личности которых не установлены, в нарушение требований Международной конвенции от 14 декабря 1973 года "О предотвращении и наказании преступлений, направленных против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов" с целью обострения международных отношений в 16:00-17:00 по местному времени совершила нападение на административное здание посольства Азербайджана в Великобритании, расположенное по адресу: 4 Kensington Court W8 5DL, умышленно повредила имущество, взобравшись на балкон здания и сбросив на землю флаг Азербайджана, вывесив затем с балкона принесенные с собой флаги и плакаты. Эти лица исписали стены административного здания посольства религиозными лозунгами различного содержания.

По данному факту генпрокурором начато расследование, возбуждено уголовное дело по статьям 12.3, 102 (посягательство на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 12.3, 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба) и 12.3, 324 (оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджанской Республики или Государственного герба Азербайджанской Республики). Расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура направила запрос о правовой помощи для проведения расследования по данному уголовному делу в рамках сотрудничества с соответствующими органами Великобритании.

При проведении всестороннего, полного и объективного расследования принимаются необходимые меры для установления виновных и привлечения их к уголовной ответственности, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро.)