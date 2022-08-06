Азербайджанские военнослужащие успешно окончили курсы спецназа в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", подписанного между Азербайджаном и Турцией, группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в "Курсах специального назначения" в Анкаре (Турция).

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, по завершении курсов состоялась очередная церемония выпуска.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал армии Яшар Гюлер поздравил военнослужащих, успешно окончивших курсы, и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

В заключение военнослужащим, окончившим курсы, были вручены сертификаты.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)