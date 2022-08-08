Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии 10 раз (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки позиции азербайджанской армии были обстреляны армянскими вооруженными формированиями в общей сложности 10 раз, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что армянские вооруженные формирования с позиций, расположенных в Басаркечарском, Гаракильсинском и Горузском районах, шесть раз обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Другие четыре инцидента связаны с периодическими обстрелами позиций азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского, Геранбойского и Физулинского районов членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, с применением снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия.

Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.

Во всех случаях подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

Сообщаем, что вся ответственность за напряженность, возникшую в последнее время на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, лежит на военно-политическом руководстве Армении, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)