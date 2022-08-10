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Канада привержена дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном - глава МИД

Политика Материалы 10 августа 2022 23:07 (UTC +04:00)
Канада привержена дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном - глава МИД

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БАКУ /Trend/ - Канада привержена дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в письменном заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в связи с 30-летием установления дипотношений между Канадой и Азербайджаном.

"Сегодня исполняется 30 лет нашим дипломатическим отношениям с Азербайджаном, отношениям, основанным на теплых узах между людьми, включая яркую азербайджанскую общину, которая является неотъемлемой частью разнообразия, процветания и успеха Канады.

За три десятилетия наши страны установили прочные рабочие отношения на международной арене для продвижения общих ценностей", - говорится в заявлении.

Как подчеркивается в заявлении, Азербайджан и Канада оказывают гуманитарную помощь Украине, работали вместе в Афганистане, и это свидетельствует о взаимной приверженности делу помощи нуждающимся.

"Отмечая этот важный день, мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению связей с Азербайджаном. Мы надеемся установить более глубокие связи, опираясь на эту важную дружбу в ближайшие годы", - говорится в заявлении.

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