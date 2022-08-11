Завершено строительство новой автодороги в объезд города Лачин (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачин.

Как сообщает в четверг Trend, работы по строительству дороги, проводившиеся Государственным агентством автодорог Азербайджана, завершены.

В ходе строительства автомобильной дороги выполнены буровые работы в объеме 7,3 миллиона кубометров, а также взрывные работы в объеме 1,3 миллиона кубометров.

Вдоль дороги, проходящей через территорию со сложным рельефом, осуществлено строительство различных искусственных сооружений в соответствии с проектом. Так, в необходимых местах построены бетонные кюветы, в 17 местах проведены круглые водопроводные трубы различного диаметра, в 36 местах - пластиковые трубы различного диаметра, построен четырехпролетный автомобильный мост длиной 149,5 метра и шириной 13,5 метра.

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