Завершено строительство новой автодороги в объезд города Лачин (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы азербайджанского государства на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачин.

Как сообщает в четверг Trend, работы по строительству дороги, проводившиеся Государственным агентством автодорог Азербайджана, завершены.

В ходе строительства автомобильной дороги выполнены буровые работы в объеме 7,3 миллиона кубометров, взрывные работы в объеме 1,3 миллиона кубометров. Вдоль дороги, проходящей через территорию со сложным рельефом, осуществлено строительство различных искусственных сооружений в соответствии с проектом. В необходимых местах построены бетонные кюветы, в 17 местах проведены круглые водопроводные трубы различного диаметра, в 36 местах - пластиковые трубы различного диаметра, построен четырехпролетный автомобильный мост длиной 149,5 метра и шириной 13,5 метра. В соответствии со "Строительными нормами и правилами" построено дорожное покрытие, уложено асфальто-бетонное покрытие, укреплены обочины. На последнем этапе реализации проекта были нанесены линии горизонтальной разметки дороги, в необходимых местах установлены дорожные знаки и защитные ограждения.

Все строительные работы выполнены в соответствии с графиком и с соблюдением технологической последовательности.

Отметим, что строительство автомобильной дороги в объезд города Лачин началось в июле 2021 года. Общая протяженность дороги составляет 32 км, она спроектирована в соответствии с III технической категорией. Ширина проезжей части дороги по проекту, с тремя полосами движения на спусках и двумя полосами движения на других участках составляет 7-10,5 метра, ширина земляного полотна - 12-15 метров, ширина плечевых участков - 2х2, 5 (5 м) метра.

(Перевод: Фидан Мустафаева)