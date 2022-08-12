Азербайджанская община Великобритании требует признания "Союза служителей Махди" террористической организацией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Великобритании требует признания "Союза служителей Махди" террористической организацией. Община обратилась к членам парламента, министерству иностранных дел Великобритании и Европарламенту в связи с нападением радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Лондоне.

Как сообщили Trend в пятницу в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в обращении к министру иностранных дел Лиз Трасс, министру внутренних дел Прити Пател, членам парламента Грэхэму Стюарту, Доминику Раабу, Бобу Блэкмену, лорду Джонатану Дугласу Эвансу и к Европарламенту от имени председателя "Британской азербайджанской общины" Фариды Панаховой было особо подчеркнуто, что Азербайджан является светским, мультикультурным и толерантным государством, далеким от всякого рода религиозного экстремизма. Было отмечено, что имевший место акт вандализма является грубым нарушением норм международного права, а также Венской конвенции.

"Азербайджанская община в Великобритании глубоко потрясена и возмущена этим нападением в центре Кенсингтона, где многие лондонцы и туристы проводят время с друзьями и семьями. Этот акт вандализма является нападением на британское общество, на его ценности, на весь гражданский мир, и мы решительно осуждаем это. Нападение радикалов на посольство Азербайджана в Лондоне недопустимо и является грубым нарушением принципов неприкосновенности дипломатического здания", - говорится в обращении.

Также отмечается, что не случайно это произошло в преддверии 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджаном, приближения к решающему этапу мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией при посредничестве ЕС, на фоне развития стратегического сотрудничества Азербайджана с ЕС в нефтегазовом секторе. Было отмечено, что этот акт имел целью умышленное нанесение ущерба двусторонним отношениям Великобритании с Азербайджаном и подрыв важных процессов, происходящих в рамках сотрудничества с ЕС.

В обращении был выражен особый протест против того, что в первые часы события британская полиция молча наблюдала и бездействовала. Запоздалое прибытие сил полиции специального назначения на место происшествия в тот момент, когда жизни сотрудников посольства угрожала опасность, было расценено как доказательство несерьезного отношения спецслужб и правоохранительных органов Великобритании к опасной ситуации, и было подчеркнуто, что это абсолютно недопустимо.

В конце обращения от соответствующих британских органов было потребовано предпринять необходимые юридические шаги для привлечения к ответственности лиц, совершивших это преступление против посольства Азербайджана в Лондоне, а также сделан призыв к признанию "Союза служителей Махди" террористической организации, ее закрытию, немедленной депортации членов этой организации из страны: "Каждый житель Великобритании должен разделять такие ценности, как общая толерантность и уважение к правам человека. Нет сомнений в том, что если эти радикальные группы останутся безнаказанными, они скоро нацелятся на наши дома, школы и другие официальные органы".

Напомним, что сразу после инцидента соответствующее письмо было направлено от имени Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Великобритании, министру внутренних дел этой страны Прити Пател.

(Перевод: Нубар Кулузаде)