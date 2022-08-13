Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:48)

БАКУ /Trend/ - 12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал Исмаиллинского района.

Trend предлагает вниманию данное интервью.

-Господин Президент, в первую очередь, с Вашего позволения хотелось бы узнать о Ваших впечатлениях, связанных с сегодняшней поездкой.

-Мои поездки в регионы носят регулярный характер, как для ознакомления с ситуацией, так и дачи дополнительных указаний. Как вы знаете, я сам контролирую проводимую работу, и в последние годы созидательные работы и благоустройство во всех регионах приняли еще более широкий размах. Сегодня в рамках моей поездки в Агсуинский и Исмаиллинский районы также было доложено о проделанной и предстоящей работе, даны указания.

В последние годы в обоих районах были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Основная часть инфраструктурных проектов, можно сказать, завершилась. Реализованы очень крупные проекты, связанные как с газификацией, так и электро- и водоснабжением, строительством дорог. Достаточно сказать, что газификация в Исмаиллинском районе, несмотря на то, что это горный район, превышает 80 процентов, а в Агсуинском районе – составляет около 100 процентов. В последние годы в этих двух районах построено более 10 электроподстанций, полностью обеспечено электроснабжение. Идут работы, связанные с прокладкой дорог, - как сельских, так и нового участка дороги Исмаиллы-Муганлы.

Реализованы крупные проекты, связанные с социальной инфраструктурой. В обоих городах – Агсу и Исмаиллы - построены больницы на 160 коек, построены или капитально отремонтированы около 100 школ. Осуществлены крупные проекты, связанные с созданием рабочих мест. Словом, создана мощная база для дальнейшего развития этого региона, потому что, как вам известно, без реализации инфраструктурных проектов о развитии не может быть и речи.

А сегодня по пути я ознакомился с работой, проводимой в мавзолее Дири Баба. Некоторое время назад я дал указание восстановить этот исторический памятник, консервировать его, а также создать вокруг него туристическую инфраструктуру. Мавзолей Дири Баба отличается своей уникальностью во всем Кавказском регионе. Этот мавзолей, которому более 500 лет, веками признавался азербайджанским народом как священное место. Конечно, мы обязаны сохранить этот древний исторический памятник, вдохнуть в него новую жизнь, восстановить, условия вокруг него тоже должны отвечать современным стандартам.

В то же время несколько лет назад я подписал специальное Распоряжение о развитии поселка Басгал, охране исторического наследия Басгала. На основании данного Распоряжения Государственное агентство по туризму уже некоторое время проводит здесь работу. Примерно 50 процентов работ завершено, и сегодня каждый может увидеть это. Басгал – одно из наших древних сел, место, имеющее свою историю. Конечно, я очень хотел, чтобы был сохранен исторический облик этого места и в то же время были созданы лучшие условия для людей, которые здесь живут, – и мы обеспечили это, - чтобы открылись новые возможности для создания рабочих мест. Уверен, что поселок Басгал, как и поселок Лагич, будет открыт для всего мира как древнейшее историческое поселение этого региона. Как вам известно, сегодня и граждане Азербайджана, и гости нашей страны постоянно совершают поездки в Лагич. Уверен, что то же самое ждет и поселок Басгал. Поэтому консервация этого исторического поселения, защита его исторического облика имеют особое значение.

Сегодня на въезде в поселок Басгал состоялось открытие нового современного отеля на 179 номеров. Открытие этого отеля, конечно же, в значительной степени расширит туристический потенциал региона. В то же время создание таких объектов в Исмаиллинском районе означает открытие сотен рабочих мест. Только в басгальском отеле открывается около 300 рабочих мест, и работающие там - местные граждане.

Кроме того, деятельность сегодня в Агсуинском районе крупного агропарка также вносит вклад в экономику региона. Там тоже открыто около 200 рабочих мест.

То есть процесс открытия рабочих мест в Азербайджане должен происходить постоянно, потому что наше население увеличивается, растет и потребность в рабочих местах. Государство со своей стороны оказывает большую поддержку открытию новых рабочих мест как в результате реализации указанных мною проектов, так и благодаря условиям, созданным для частного сектора.

Конечно, как туристическое, так и сельскохозяйственное направления данного региона обеспечат его дальнейшее развитие. Принятые в прежние годы решения, связанные с развитием сельского хозяйства, приносят свои плоды. Как вам известно, сегодня в мире есть очень большое беспокойство, связанное с продовольственной безопасностью. В том числе и Азербайджан проводит активную работу в этом направлении. В результате проделанной и предстоящей работы мы станем самодостаточной страной и в этой сфере. Уверен, что вопросы продовольственной безопасности в Азербайджане будут решены в максимальной степени.

-Господин Президент, очередной вопрос связан с продовольственной безопасностью. Вы уже коснулись его. Непрерывный рост цен, особенно нехватка зерна превратились сегодня в одну из важнейших тем в мире. Какие меры намечены в Азербайджане в этом направлении, какие шаги предпринимаются?

-Конечно, интегрируя нашу экономику в мировую экономику, мы применили в Азербайджане все основополагающие принципы рыночной экономики. Если сегодня посмотреть на структуру валового внутреннего продукта в Азербайджане, то можно увидеть, что значительную его часть формирует частный сектор - как местные компании, так и иностранные инвесторы, зарубежные компании. В таком случае любой происходящий в мире экономический процесс не обходит и нас стороной, влияет и на нас. В том числе подорожание продуктов питания в мире, конечно, оказывает влияние и на нас. В этом году инфляция в большинстве стран мира выражается двузначными числами. Как вам известно, в развитых странах инфляция бывает на очень низком уровне. Сегодня мы наблюдаем двузначную инфляцию даже в этих странах.

Подорожание продуктов питания также как бы, если так можно сказать, импортировано в Азербайджан, потому что мы все еще не можем полностью, то есть на 100 процентов обеспечить себя основными продовольственными продуктами. Однако в этом направлении проводится последовательная работа. К примеру, в нетрадиционной для нас отрасли животноводства – то есть, я имею в виду советский период, в то время животноводство в Азербайджане, можно сказать, было развито слабо – сегодня мы обеспечиваем себя мясной продукцией на 90 процентов, мясом птицы – на 80 процентов, молоком и молочной продукцией – на 85 процентов. Уверен, что в предстоящие 3-5 лет мы выйдем на стопроцентный уровень, несмотря на то, что растет и спрос, так как растет население.

А зерном, к сожалению, мы еще долгие годы не сможем себя полностью обеспечивать. Коэффициент самообеспечения зерном в Азербайджане на начало нынешнего года составлял 62 процента. Именно с этой целью была разработана специальная программа, началось применение новых видов субсидий, в результате чего, уверен, производство продовольственной пшеницы в Азербайджане резко возрастет. Но это потребует времени. Считаю, что если в течение примерно 3-4 лет мы сможем обеспечить себя продовольственной пшеницей на уровне 80 процентов, то это станет очень высоким результатом. Подорожание зерна на мировых рынках оказывает влияние на все страны. Но сегодняшняя ситуация такова, что речь идет не только о ценах, одновременно ощущается нехватка зерна. Как вам известно, в результате российско-украинской войны многие страны физически не могут обеспечить свое население пшеницей, зерном, потому что основными экспортерами зерна являются Россия и Украина, а война, конечно, создала очень большие препятствия в данном вопросе. Но в Азербайджане никаких проблем в этой области нет. Мы традиционно закупаем и зерно, и удобрения в России. В результате достигнутых с российскими партнерами договоренностей в Азербайджан экспортируется и будет экспортироваться столько удобрений и зерна, сколько мы хотим. Что касается удобрений, то, как вам известно, мы уже и сами производим их и даже экспортируем карбамидные удобрения. Но остальные удобрения в Азербайджан импортируются.

Словом, эти факторы являются реальностью, и мы живем в реальной жизни. Мы проводим и будем проводить практическую работу, чтобы полностью застраховаться от всех проблем. Уверен, что в результате проектов по орошению, принятия правильных агротехнических и других мер, субсидий для получения более богатого урожая на существующих сегодня посевных площадях, мы сможем в предстоящие годы в значительной степени повысить урожайность. Одновременно мы уже занимаемся севом, жатвой и на освобожденных землях. По моему указанию, не теряя времени, были проведены посевные работы, работы по разминированию. Считаю, что продукция, которая будет выращиваться в будущем в Карабахе и Восточном Зангезуре, также окажет нам большую помощь в полном обеспечении продовольственной безопасности.

-В продолжение этой темы, на освобожденных от армянской оккупации землях по Вашему указанию идут посевные работы. Какая в целом работа проводится в области сельского хозяйства на освобожденных территориях?

-На освобожденных территориях существуют благоприятный климат и природные условия для сельского хозяйства - как для животноводства, так и растениеводства. Конечно, мы должны максимально эффективно использовать это. В то же время вопросы, связанные с продовольственной безопасностью, - это вопросы не сегодняшнего дня. Просто в результате российско-украинской войны они еще более обостряются. Конечно, после освобождения наших земель от оккупации я немедленно дал указание не теряя времени заняться посевными работами на этих землях. В нынешнем году зерно было посеяно на 50 тысячах гектаров, и сбор урожая уже приближается к концу. Правда, урожайность очень низкая, и это естественно, потому что на протяжении многих лет эти земли не использовались, нет и орошения, зерно выращивается в богарных условиях, только первый год, как проведен сев. Поэтому средняя урожайность с гектара примерно ниже одной тонны. Но уверен, что в предстоящие годы урожайность возрастет, расширятся и посевные площади. Считаю, что на освобожденных землях мы должны включить в оборот для зерноводства по меньшей мере 100 тысяч гектаров, конечно, с условием принятия всех современных агротехнических мер, в том числе правильной организации вопросов орошения. Особенно если учесть, что наши основные реки тоже подверглись армянской оккупации. Ненавистный враг лишил нас и собственной воды. Как вам известно, мы фактически не могли пользоваться водой реки Тертерчай. Не могли пользоваться водой рек Хакаричай, Базарчай. Это – основные реки на освобожденных землях, но таких рек еще больше.

Поэтому учет этого фактора и современная плановая организация сельского хозяйства на освобожденных землях на основе специализации позволят людям, которые туда вернутся, заниматься земледелием и самим обеспечивать свой достаток, получать хорошие средства. В то же время значительно возрастут обеспечение нашей страны продовольствием и ее экспортные возможности. К примеру, в Кяльбаджарском, Лачинском, Зангиланском районах животноводство имеет очень большие перспективы, и мы, не теряя времени, уже второй год отправляем туда чабанов вместе с отарами овец и видим результат. Отправили пчеловодов. В Кяльбаджарском и Лачинском районах уже сотни пчеловодов создали свои хозяйства и получают богатый урожай. Мы уже стали экспортерами меда.

В Физулинском, Агдамском, Джебраильском, Губадлинском районах должно развиваться зерноводство, а также виноградарство, плодоводство, фундуководство. То есть, государство даст свои рекомендации, окажет поддержку, предоставит субсидии, даст рекомендации фермерам, вернувшимся туда гражданам, поможет им в продвижении выращенной продукции на рынки. Еще раз говорю, развитие сельского хозяйства в этих регионах – Восточном Зангезуре и Карабахе - должно строиться на самых современных основах, потому что мы начинаем работу фактически с нуля, поэтому не можем допускать ошибок. Мы не можем допускать ошибок, которые были сделаны в свое время в ходе проведенной в Азербайджане сельскохозяйственной реформы. Все должно быть правильно, прозрачно, уверен, что благодаря этому самая высокая урожайность будет именно на освобожденных от оккупации землях.

-Господин Президент, как известно, в начале августа в результате армянской провокации в Карабахе произошло противостояние. Что Вы можете сказать по этому поводу?

-Да, Армения в очередной раз прибегла к вооруженной провокации. В результате этой военной провокации один наш военнослужащий стал шехидом. Да упокоит Аллах его душу. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Но все увидели и должны видеть, что кровь нашего шехида не осталась на земле. Мы немедленно провели операцию "Возмездие", отомстили за нашего шехида и строго наказали противоположную сторону. Операция "Возмездие", продолжавшаяся несколько часов, была карательной мерой. Кровь азербайджанского шехида дорого обошлась врагам, и они не должны забывать этого. Если вновь будет совершена похожая провокация, то последует такой же ответ, и никто не сможет помешать нам, никто не сможет остановить нас. На своей земле мы в любой момент можем проводить любую операцию. Просто максимальная действенность и в то же время краткосрочность операции "Возмездие" показывает, что наша сила на месте, в то же время мы не хотим новой войны, потому что Вторая Карабахская война продемонстрировала нашу силу, и мы добились желаемого военным, а затем военно-политическим путем. Мы реализуем и другие наши мечты, когда наступит время реализуем и их. Закрепленность в нашей повестке дня как тактических, так и стратегических шагов – это реальность. Уверен, что и Армении известно, что мы знаем, что и когда надо делать, и то, что говорим, то и делаем. Мы неоднократно предупреждали Армению, чтобы они не играли с огнем, вели себя хорошо, приняли новые реалии и не прибегали к военным провокациям.

К сожалению, нам и на сей раз пришлось преподать им урок. Надеюсь, что на этот раз они его запомнят. Цель операции "Возмездие" заключалась не только в том, чтобы отомстить за нашего шехида. Я, как Верховный главнокомандующий, поставил и другие цели, задачи, и все они были выполнены. А результат известен, не хочу долго говорить об этом. Хочу только сказать, что мы с лихвой сделали все, что хотели, и противоположная сторона вынуждена еще раз принять это.

В принципе примирение Армении в будущем с этой ситуацией, с новой реальностью неизбежно, потому что иного пути у нее нет. Операция "Возмездие" еще раз показала Армении, что нас никто и ничто не сможет остановить – ни чье-то заявление, ни чье-то выступление, ни какой-то телефонный звонок. Никто и ничто. Азербайджанский народ хорошо знает это. Вторая Карабахская война продемонстрировала это. Уверен, что это знает и противоположная сторона. Просто иногда забывает об этом. Потому и происходят такие трагические события.

Мы одержали Победу в войне. Мы восстановили свою территориальную целостность. Почему наши дети должны гибнуть после войны? Почему армяне должны убивать их? Мы не можем допустить этого. Еще раз хочу сказать, если подобная провокация повторится, то ответ будет еще более жестким, они еще больше пожалеют, еще громче будут просить пощады. Но еще раз говорю, что мы не намерены начинать новую войну. Достаточно. Мы добились желаемого. Мы хотим, чтобы армянские вооруженные формирования раз и навсегда покинули Карабах. Это – обязательство Армении, закрепленное в акте о капитуляции, подписанном ею 10 ноября 2020 года, мы добьемся и добиваемся этого.

Должен также сообщить, что после операции "Возмездие" из Карабахского региона были выведены сотни армянских военнослужащих. Это говорит о том, что, к сожалению, такие операции действенны. Говорю "к сожалению" потому, что не нужно было доводить до этого. Просто если бы Армения правильно проанализировала наши предупреждения и сделала правильный вывод, то необходимости в этом не было бы. В любом случае, не мы начали первыми. Мы обеспечили поставленные цели, закрепились и будем закрепляться на своей земле.

-Господин Президент, азербайджанская сторона предоставила Армении время для того, чтобы до конца августа этого года она освободила и вернула город Лачин, села Забух и Сус. Как обстоят дела с этим вопросом?

-На самом деле об этой дате нас просили местные армяне, проживающие в Карабахе на территории, где временно размещены российские миротворческие силы. И мы согласились с этим. Должен сказать, что в Декларации от 10 ноября 2020 года четко указано, что будет проложена новая дорога, и в течение трех лет должны быть обеспечены ее планирование и согласование. Должен также отметить, что именно я добился включения данного пункта в трехстороннее Заявление. При проведении 9 ноября 2020 года последних переговоров – они проводились при посредничестве Президента России Владимира Путина, руководство Армении, а также и сама Россия активно участвовали в этих переговорах, - я твердо настаивал на обязательном включении данного пункта, потому что дорога, соединяющая Армению с Ханкенди, проходит через город Лачин. Если бы я не настоял на включении данного пункта, то город Лачин оказался в этой зоне шириной пять километров, и вернуть в скором времени туда бывших переселенцев было бы невозможно. Поэтому я настаивал и добился его включения в документ именно с этой целью.

Конечно, как вам известно, сейчас во всем Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные работы, в том числе скорейшее строительство этой дороги было поставлено мною в качестве основной задачи. Мы построили эту дорогу всего за один год. Ее протяженность составляет 32 километра. До этого, сразу после Второй Карабахской войны мы начали переговоры с российской стороной относительно маршрута этой дороги. То есть, эта дорога появилась не сама по себе. Мы согласовали ее. Было несколько маршрутов, в итоге выбрали этот. Министерство обороны России на самом высоком уровне согласовало с нами данный маршрут и утвердило его. Если бы было иначе, то как мы могли построить дорогу на территории, находящейся под временным контролем России. То есть, это естественно. Если кто-то пытается обвинить нас в том, что мы сделали что-то незаконно или же предприняли какой-то односторонний шаг, то это абсолютно не так. Мы можем доказать это на любом уровне. Можно направить сейчас запрос в официальные органы России, есть все документы о том, как построена эта дорога, все согласования. Этот маршрут был согласован. Конечно, мы не обязаны были согласовывать его с Арменией, потому что Армению это никак не касается. Просто Армения была уведомлена о том, в какой точке будет выход к армянской границе, и они должны были со своей стороны довести новую дорогу до этой точки. Но, к сожалению, они это не сделали. Почему? Чтобы затянуть время. Другой причины нет.

Когда мы приступили к строительству новой Лачинской дороги, то обратились посредством российской стороны к Армении – я предполагал, что они станут прибегать к таким уловкам, - и предложили, мол, давайте мы построим дорогу и на вашей территории. Там всего 8-9 километров. Они отказались. Сказали, нет, мы сами построим. И когда приступили к этому?! Причем назвать это началом невозможно, потому что они только сейчас разрабатывают технико-экономическое обоснование. Тогда, когда мы официальным письмом направили уведомление российской стороне. Направили уведомление о том, что мы завершаем эту дорогу 5 августа и просим перенести посты миротворческого контингента со старой дороги на новую. И это естественно. Когда мы направили им это письмо, армянская сторона, наверное, тоже ознакомилась с ним, через день после этого Армения заявила, что мы, мол, хотим приступить к экономическому обоснованию этой дороги и построим ее до конца 2023 года. То есть, фактически это - манипуляция. Совершенно несерьезный и неадекватный шаг. Мы сказали, что в таком случае 5 августа входим в Лачинский коридор, создаем посты и посмотрим, как вы будете перемещаться. После этого начался переполох, и проживающие в Карабахе армяне обратились к нам и просили, неоднократно просили предоставить им время до конца августа. И мы на это согласились, потому что теперь пусть это будет не 5, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет. Одновременно проживающие в Карабахе армяне обратились к нам с просьбой о том, чтобы азербайджанская сторона построила и грунтовую дорогу протяженностью 4 километра до точки, которая будет соединена с границей Армении. Мы согласились и на это. Но, конечно, люди, незаконно расселенные в городе Лачин, селах Забух и Сус, должны быть выведены. Это естественно. Их присутствие там, по существу, является военным преступлением, потому что это противоречит правилам Женевской конвенции. Страна-оккупант не может проводить незаконное заселение на захваченных землях. Это – военное преступление. Возможно, проживающие там армяне, приехавшие из Сирии, Ливана, этого не знают, но руководству Армении об этом хорошо известно. Поэтому оттуда поступают некоторые сообщения: один говорит, я не уйду отсюда, другой говорит – не уйду. Им виднее. Они – военные преступники. Пусть не испытывают снова нас, наше терпение. Пусть уходят оттуда по доброй воле. Куда уйдут, нас не интересует.

Мы должны вернуться в Лачин, в Забух, в Сус. Я дал указание Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев связаться с жителями города Лачин, сел Сус и Забух, и мы в скором времени вернем их в родные места.

То есть, события развивались именно так, и из этого можно сделать несколько выводов. Во-первых, Азербайджан привержен всем взятым на себя обязательствам. Мы построили эту дорогу и предприняли другие шаги, проделали работу на основе данных обязательств. Армения же просто вновь занимается подстрекательством. К тому же, они должны понять, что затягивание времени ничего не даст. Если они считают, что через год или полтора что-то изменится в их пользу, то ошибаются. Может что-то измениться, но в нашу пользу, потому что геополитическая ситуация в мире, регионе налицо. Для того, чтобы увидеть это, не надо быть великим политиком. Возрастающая мощь Азербайджана - и военная, и экономическая, и политическая, фактическое, если можно так сказать, одиночество Армении. И причина ее одиночества в том, что они не правы. Они поступают несправедливо. Они все еще не отказались от территориальных претензий к Азербайджану. Хотя я прямо сказал им, причем в официальном порядке: откажитесь от территориальных претензий. Если не откажетесь от них, то тогда и мы можем предъявить территориальные претензии к Армении. Так что затягивание времени ничего им не даст, и они также должны понять: один результат таков, что Азербайджан добивается поставленной цели. Добивается независимо от того, кто какую позицию занимает, мы бьем в одну точку и добиваемся результата.

Еще один результат заключается в том, - я впервые говорю об этом, потому что уже были проявления данного процесса, просто события, связанные с новой Лачинской дорогой, отчетливее показали это, - что власти Армении утрачивают возможности влияния на армян, проживающих в Карабахе. Это правда. Напротив, власти Азербайджана повышают свои возможности влияния. Это – реальность. Причина этого, на мой взгляд, заключается в том, что проживающие в Карабахе армяне отчетливо видят, что власти Армении не способны решить их проблемы – ни безопасности, ни экономические, ни финансовые, ни другие. Не способны решить никакие проблемы. Напротив, они увидели, что власти Азербайджана относятся к ним, как к своим гражданам, я говорил об этом, это не новость. Армяне, проживающие в Карабахе, – наши граждане. Чем раньше они поймут это, и данный процесс уже начинается, тем лучше будет для всех нас.

В процессе нормализации, происходящем сегодня между Арменией и Азербайджаном, темы Карабаха нет. Такие попытки были, но я никогда не соглашался с этим. Какое отношение к этому имеет Армения? Это наше внутреннее дело. Сегодня за столом переговоров о каком-либо статусе вообще не идет речи. О чем идет речь? О правах и безопасности проживающих в Карабахе армян. А я сказал, что да, их права и безопасность будут обеспечены Азербайджанским государством, и я всегда выполняю то, о чем говорю. Мы увидели это во время строительства новой Лачинской дороги. Потому что могу сказать, что когда мы только приступили к строительству дороги, российские миротворцы как бы охраняли наших строителей от местного населения или же их от нас, наших строителей. Не знаю, кого от кого охраняли, во всяком случае они там были. Спустя некоторое время они ушли, и в последние примерно 6-7 месяцев вдоль дороги вообще не было ни одного российского миротворца, в этом не было необходимости. Наши строители находились в контакте с проживающими там в селах местными армянами, некоторые из которых даже помогали, благодарили за то, что мы строим такую качественную дорогу. Такой качественной дороги не было в истории не только Карабаха, но и Армении. Построенные ими дороги сегодня разваливаются, хотя не прошло и года. Так что контакты уже есть, и это очень важно, я тоже приветствую это. Контакты между людьми послужат долгосрочному миру.

Вновь возвращаюсь к основной теме. Один из результатов, важных результатов этих событий заключается в том, что Армения утрачивает возможности влияния, а позитивное влияние власти Азербайджана возрастает и будет возрастать. Проживающим в Карабахе армянам необходимо сделать правильный шаг, понять, что их будущее проходит только через интеграцию в азербайджанское общество. По-другому невозможно. То есть, мы живем в реальной жизни. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и с экономической, и с географической, и с транспортной точек зрения, составной частью с точки зрения истории, международного права. Если кто-то в Карабахе вновь, ради какого-то популизма или же, как говорится, из-за страха перед кем-то твердит о каком-то статусе, независимости, то следует знать, что он – первый враг армянского народа, потому что у проживающих в Карабахе армян не будет ни статуса, ни независимости, ни каких-то особых привилегий. Как у граждан Азербайджана, так и у них. Их права будут защищены так же, как права граждан Азербайджана, так же, как права народов, проживающих в Азербайджане. Путь только в этом. Эти события показали, что мы вновь подошли с пониманием. Мы могли сказать, нет, 5-е число и все, уходите, мы придем и встанем там. Кто нас может остановить? Никто. Кто может остановить стотысячную армию? Причем Лачинская дорога прямо перед нами. Мы не сделали этого. Почему? Потому что нас попросили. А мы ответили: хорошо, подождем до конца месяца. Вы, наверное, слышали, что местные армяне, то есть, авторитетные люди говорят проживающим там, мол, ради бога, не жгите дома, не сносите крыши, не снимайте и не увозите сантехнику. Два года назад они это говорили? Нет! Два года назад они гордились этим. Стыдно говорить, взваливали на себя некоторые предметы и куда-то уносили, опозорились на глазах у всего мира. А сейчас они говорят: это не твой дом. Ты здесь пришлый, когда ты приехал сюда? В 1994 году. А кто до этого жил там? Азербайджанец жил, уходи.

Вот так, ситуация такова, и могу сказать, что после Второй Карабахской войны прошло около двух лет, но посмотрите, какие изменения произошли за эти два года. Я уже не говорю о проводимой нами там восстановительной работе, реконструкции, все это налицо. Какие изменения происходят в сознании. Почему? Благодаря нашей правильной политике, потому что сразу после окончания войны я сказал, что нам нужен мир. Мы должны начать мирные переговоры с Арменией. Пока мы не получили положительного ответа, но надеюсь, получим. Необходимо создать комиссию по делимитации. Они возражали и против этого, в итоге согласились. Нужен Зангезурский коридор, возражали и против этого. В ближайшие недели мы ждем от них маршрут Зангезурского коридора. Армяне, проживающие в Карабахе, тоже увидели, что Азербайджан может принести им только пользу.

Потому я с оптимизмом смотрю в будущее. Еще раз хочу сказать, что мы всегда добиваемся поставленной цели. А цель заключается в том, чтобы в регионе господствовали мир, спокойствие, чтобы не было войны. Чтобы Азербайджан успешно развивался, чтобы наш народ жил хорошо, благополучно.

-Большое спасибо, господин Президент, благодарю за интервью.

-Спасибо.