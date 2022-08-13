Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительно-восстановительными работами на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Басгал» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проводимыми и запланированными строительно-восстановительными работами на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Басгал" в Исмаиллинском районе.

Как сообщает Trend, председатель Азербайджанского государственного агентства по туризму Фуад Нагиев проинформировал главу государства и первую леди о работе, проводимой на территории заповедника.

Было отмечено, что в результате фундаментальных археологических исследований, проведенных в мечети Шейха Мухаммеда, на Базарной площади, территории Галабаши, было обнаружено место стен исторической крепости Басгал, вокруг исторической бани, относящейся к XVII веку, выявлен принцип работы выгребной системы, считающейся одной из древнейших канализационных систем Азербайджана. Полностью определен точный возраст мечети Шейха Мухаммеда, впервые проведены исследовательские работы о ее культурных слоях, обнаружены, исследованы и переданы в музейный фонд заповедника многочисленные образцы материальной культуры.

Подчеркивалось, что в результате этнографических и научно-исторических изысканий была глубоко исследована история Басгала, подготовлен научно-инвентарный фонд заповедника, обнаружены и переданы фонду написанные на старом алфавите тексты тысяч ценных рукописей, связанных с религиозной, научной и социальной жизнью. Собраны образцы нематериального культурного наследия, напрямую связанные с историческим и культурным наследием Басгала и прилегающих территорий, подробно изучены и взяты под охрану государством древние настенные надписи, каменные могилы, различные надгробия. Выявлены занятость проживающего в Басгале населения в течение последних двухсот лет, история ремесел, получены многочисленные исторические материалы, подлежащие использованию в области научной публицистики и культурного туризма. Собраны, инвентаризированы и изданы узоры келагаи, являющиеся основным элементом культурного наследия Басгала.

Одновременно для формирования научно-теоретической базы начатых на территории заповедника ремонтно-восстановительных работ, работ по консервации и реконструкции, обеспечения проведения предстоящих строительно-восстановительных работ в соответствии с культурным наследием и местными архитектурными традициями издан научно-практический учебник "Культурное наследие Басгала: Книга по ремонту и восстановлению", в котором установлены соответствующие нормы.

Было сообщено, что Государственное агентство по туризму уделяло особое внимание благоустройству исторически считающейся центром Басгала Базарной площади, объединяющей 8 исторических кварталов, где сохранились ступенчатые дороги с каменным покрытием, присущие средневековой дорожной культуре, традиционные ограды и древние деревянные ворота – дарваза.

Было подчеркнуто, что Басгальская баня, считающаяся одним из важных исторических памятников заповедника, взята под контроль государства с целью охраны образцов нашей материальной культуры, на Базарной площади капитально реставрирован Банный музей. В музее представлены особенности банной культуры в Азербайджане, интересная информация о ее развитии, а также связанных с баней народных обычаях и традициях, конструкции подпольной отопительной системы бань, именуемой кюльхана.

В результате проведенных исследований были получены подробные сведения о мечети Гаджи Бадал – одном из историко-архитектурных памятников, построенных в 1854 году, относящемся к 1563 году платане, единственным деревом в мире, дата посадки которого известна и который жители Басгала называют "Пир Чинар" и считают священным, роднике "Пир чинар булагы" XV века, обнаруженном в 2020 году в результате археологических раскопок и заново отремонтированном в историческом стиле, и десятках других исторических памятниках.

Кроме того, отремонтированы 7 ремесленных мастерских, дорога от магистрали до заповедника. На территории заповедника газовые коммуникации на 2 улицах перенесены под землю, обновлены линии связи. Также проделаны работы по реконструкции системы электроснабжения поселка Басгал, завершились работы по восстановлению канализационной сети. На Базарной площади снесены старые незавершенные постройки, на въезде в поселок построены автостоянка и туристический справочный центр. На территории проделаны работы по благоустройству, приведены в порядок дороги и тротуары. На Базарной площади возведено административное здание для заповедника. Вдоль улиц отремонтированы и приведены в соответствие с исторической средой стены, наземные покрытия, двери и ворота, осуществлены работы по освещению.

Отметим, что поселок Басгал Исмаиллинского района расположен на территории 240 гектаров в 160 километрах от Баку, на высоте 965 метров над уровнем моря. 50 гектаров данной территории относятся к созданному в 1989 году Государственному историко-культурному заповеднику "Басгал". По статистическим данным, в настоящее время в поселке официально зарегистрированы 1480 человек. Из них около 600 проживают на территории заповедника.

Поселок Басгал своей уникальной архитектурой, древними традициями народных ремесел, таких как шелководство, кузнечное дело, и средневековой культурой градостроительства имеет особое значение в истории азербайджанской культуры. Исторически находясь на пересечении дорог, ведущих из Лагича, Шеки, Габалы и Шамахи, Басгал выполнял узловую функцию, играл роль социально-экономического и торгового центра.

Глава государства и Первая леди побеседовали в здешней мастерской с мастером по изготовлению келагаи.

Мехрибан ханым Алиева: Здравствуйте, рада вас видеть.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Мастер: Здравствуйте. Добро пожаловать. Да хранит Вас Аллах. Я горжусь Вами, благодаря Вам азербайджанский народ одержал победу.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Как идут дела?

Мастер: Хорошо, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Много клиентов?

Мастер: Да, бывает. Большое спасибо. Да хранит Вас Аллах.

Фуад Нагиев: Господин Президент, туристы постепенно начинают приезжать.

Мастер: Мехрибан ханым, это – наш узор, мы называем его "Басгалы". Присаживайтесь, если желаете, можете нанести узор.

Первая леди Мехрибан ханым Алиева нанесла на келагаи узор.

Мастер: Мехрибан ханым, это – келагаи с древними изображениями. Мы называем его "Хераты". Это – чисто азербайджанские узоры. Их история насчитывает по меньшей мере 300-400 лет. Я нанес его вот этим инструментом. Как здорово изготовили его мастера в то время. Азербайджан – край мастеров. Это – один из примеров тому.